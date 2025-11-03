Португалец поискал между 3 и 4 млн. евро заплата от "Лудогорец", сърбин е вариант за треньор

Бившият треньор на "Бенфика" (Лисабон) Бруно Лаже е поискал годишна заплата между 3 и 4 милиона евро, за да поеме треньорския пост в Лудогорец (Разград), съобщава сръбският спортен сайт mozzartsport.com, цитиран от БТА.

Финансовите претенции на португалския специалист обаче са сложили бърз край на преговорите с разградчани поради невъзможност да им бъде отговорено, уточнява изданието.

Така се стига до информацията, че актуалният старши треньoр на "Цървена звезда" (Белград) Владан Милоевич е "горещ вариант" за Лудогорец. Той все още не е уволнен, но това не променя ситуацията за "Цървена звезда", която търси наследник на наставника. Испанецът Алберт Риера досега фигурираше като първи фаворит, но от Русия идва новина, че московският "Спартак" го иска вместо Деян Станкович. А паралелно с това словенският клуб се опитва да го задържи на пейката си с нов договор.

Милоевич има доста добра визитка по време на престоя си в "Цървена звезда", като класира отбора в груповата фаза на Шампионската лига три пъти от четири опита. За българския шампион това е непостижима цел от 2016-а година насам.