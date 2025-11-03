ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Юношите до 17 г. с 5:0 над Сан Марино, аут са Елитния кръг на евроквалификациите

1460
Снимка: БФС

Юношеският национален отбор на България до 17 години победи с 5:0 селекцията на Сан Марино в последния си двубой от европейските квалификации, които се проведоха в словашкия град Попрад.

Попаденията за „лъвчетата" реализираха Ангелов във 2-ата, Грозданов в 27-ата и 32-ата и Попов в 41-ата и 57-ата минута.

Момчетата на Светослав Петров доминираха над съперника по време на целия двубой, създадоха множество положения и можеха да реализират още няколко гола.

Така България завърши на трето място в групата си само на точка зад Швейцария след квалификационния кръг от срещи с една победа (5:0 над Сан Марино), едно равенство (1:1 с Швейцария) и една загуба (0:1 от Словакия), при голова разлика 6:2.

При този развой пред тима предстои участие във Втори кръг, Лига B и съответно няма да играят в Елитния кръг, който праща на финалите.

Снимка: БФС

