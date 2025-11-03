ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОИК проверява отпуската на Благомир Коцев след под...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21639832 www.24chasa.bg

Благодетелят на "Ботев" предложи с Венци Стефанов да се явят на детектор на лъжата

1608
Илиян Филипов

Финансовият благодетел на "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов използва личния си профил в социалната мрежа Фейсбук, за да отговори на президента на "Славия" - Венцеслав Стефанов, който по-рано днес коментира на пресконференция ситуацията при "жълто-черните" и отношенията си с Филипов.

"Г-н Стефанов, тъй като Вие сте "чиста сълзичка" и никога не сте участвали в уреждането на футболни мачове, предлагам Ви заедно, пред всички медии, да се подложим на детектор на лъжата, за да разберат хората истината — дали аз съм се опитвал да подкупя Ваш футболист, или Вие сте уреждали мачове. Много ще е интересен резултатът", написа Илиян Филипов.

Както е известно, през октомври президентът на "белите" отправи обвинения, заявявайки в спортни медии, че "емисари на "Ботев", близки до техния собственик, са дошли и са искали от футболисти на "Славия" да продадат мача". Филипов пък, от своя страна, обяви, че ще заведе дело за клевета срещу Стефанов.

Илиян Филипов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)