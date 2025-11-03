ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОИК проверява отпуската на Благомир Коцев след под...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21639963 www.24chasa.bg

Контузия отложи дебюта на допингирания Погба в "Монако"

876
Пол Погба Снимка: Инстаграм

Дебютът на хванатия с допинг Пол Погба в "Монако" не се състоя заради разтежение на глезена на футболиста, твърди старши треньорът Себастиен Поконьоли.

32-годишният полузащитник, който не е играл от 26 месеца, е получил травмата по време на тренировка в края на миналата седмица, преди определянето на групата на "Монако" за домакинството срещу "Париж" в събота, загубено с 0:1. Точният срок за възстановяването му не е ясен, но целта е Погба да бъде готов след паузата за националните отбори.

Контузията е последната от поредица дребни проблеми, които измъчват Пол Погба, откакто започна да следва строга фитнес програма във френския клуб.

Бившият френски национал подписа с "Монако" като свободен агент през юни, ангажирайки се с двегодишен договор.

Пол Погба Снимка: Инстаграм
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)