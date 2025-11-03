Мбапе изпревари Тиери Анри в престижна класация

Килиан Мбапе, който вкара два гола за победата на "Реал" (Мадрид) срещу "Валенсия" (4:0), вече има 235 попадения в големите пет първенства на Европа.

Така по този показател той изпревари вече Тиери Анри, който има 233 и се нареди в тройката на френските стрелци в Европа, пише вестник "Екип".

На върха на тази престижна класация е Карим Бензема, който има общо 281 гола, от които 238 за ""Реал" и 43 за "Лион". Втори е Бернар Лакомб, който е реализирал 255 попадения в първенството на Франция - за "Лион" (149), за "Бордо" (137) и за "Сен Етиен" (19).