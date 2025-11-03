Над 550 деца от 43 клуба участваха в 27-ото издание на най-стария плувен турнир в България

Над 550 деца от 43 клуба участваха в 27-мото издание на най-старото плувно състезание в България "Стефан Попов-Замората".

По традиция веднага след официалното откриване в басейна имаше специална серия с участието на големи шампиони в живота - деца от фондация "Воден път". Препълнилите трибуните на басейна "Спартак" в София не спряха да аплодират бурно децата със специфични потребности, които демонстрираха своята воля и любов към плуването. Те бяха и първите, получили награди от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, изпълнителния директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров, президента на Българската федерация по плувни спортове Георги Аврамчев и легендата в маратонското плуване и основен организатор на "Замората" Петър Стойчев. На басейна бяха също синът на Замората - Бранимир Попов, както и треньорът Красимир Туманов, основател на турнира.

Освен медалистите в различните дисциплини и възрасти в 27-мото издание на състезанието по традиция бяха определени и най-добрите в петте възрастови групи при момчетата и момичетата. Класирането се изготвя по точки от Световната федерация по плуване, спрямо съответния световен рекорд.

Купите за най-добри при момичетата получиха Стефани Кременлиева от "Левски" (възраст 15-17 г.), Ема Димитрова от клуб ВСИ (възраст 13-14 г.), Мила Димитрова от "Олимп" (възраст 11-12 г.), Ренета Динкова от "Левски" (възраст 9-10 г.) и Ася Николова от "Сандански" (възраст до 8 г.).

Купите за най-добри при момчетата заслужиха Адриан Йонинов от "Спринт" (възраст 15-17 г.), Николай Стоев от "Акулите" (възраст 13-14 г.), Димитър Георгиев от "Добруджа" (възраст 11-12 г.), Иван Христов от "Вихрен" (възраст 9-10 г.) и Матиас Бута от "Вихрен" (възраст до 8 г.).

Състезанието, организирано от плувен клуб "Левски", се провежда от 1998 година, а от 2004 година носи името на Стефан Попов-Замората в памет на големия плувец и треньор. То събира най-добрите млади състезатели.

ТОП 10 ПО ТОЧКИ В ПЕТТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ НА 27-ОТО ИЗДАНИЕ НА "ЗАМОРАТА"

МОМИЧЕТА

15-17 години:

1. Стефани Кременлиева от "Левски" с резултата си на 100 м свободен стил (1:00.53) и 623 т.

2. Ния Данкова, "Левски", 50 м свободен стил

3. Габриела Величкова, "Левски", 50 м свободен стил

4. Девора Илиева, "Левски", 50 м свободен стил

5. Мария Ангелова, "Нерея", 50 м бруст

6. Свилена Братоева, "Левски", 50 м бътерфлай

6. Невена Славкова, "Левски", 50 м свободен стил

6. Лъчезара Цветкова, "Левски", 50 м гръб

9. Никол Пандова, "Олимпия", 50 м свободен стил

10. Дарина Николова, „Левски 2014", 50 м свободен стил

13-14 години:

1. Ема Димитрова от клуб ВСИ с резултата си на 400 м свободен стил (4:34.96) и 627 т.

2. Ася Златинска, "Вихрен", 100 м свободен стил

3. Владимира Цулева, „Сандански", 50 м свободен стил

4. Катрин Атанасова, "Феникс", 50 м гръб

5. Елица Караиванова, "Левски", 50 м свободен стил

6. Ванеса Гошева, GD Sport, 200 м свободен стил

7. Адриана Генова, „Дамини-ЛВ", 100 м бруст

8. Савина Цацова, "Феникс", 50 м бруст

9. Екатерина Стойнева, "Олимп", 100 м свободен стил

10. Йоана Костова, "Левски", 50 м свободен стил

11-12 години:

1. Мила Димитрова от клуб "Олимп" с резултата си на 200 м свободен стил (2:19.38) и 522 т.

2. Божидара Николова, GD Sport, 100 м свободен стил

3. Моника Величкова, "Левски", 50 м бруст

4. София Симеонова, "Левски", 50 м свободен стил

5. Тара Петканешкова, "Спринт", 50 м гръб

6. Александра Кирязова, "Левски", 50 м свободен стил

7. Калина Григорова, "Левски", 50 м гръб

8. Карина Иванова, „Левски", 200 м бруст

9. Мария Димитрова, "Олимп", 100 м свободен стил

10. Мария Бойчева, "Олимп", 200 м свободен стил

9-10 години:

1. Ренета Динкова от "Левски" с резултата си на 100 м свободен стил (1:10.65) и 392 т.

2. Илина Мирова, "Олимп", 50 м гръб

3. Матеа Гадиковска, "Орион", 50 м гръб

4. Рая Златинска, "Вихрен", 50 м свободен стил

5. Ния Паскалева, НСА, 50 м бруст

6. Мария Георгиева, "Вихрен", 50 м бруст

7. Михаела Георгиева, ВСИ, 100 м гръб

8. Анаис Славчева, „Олимп", 50 м свободен стил

9. София Валеро, "Олимпия", 50 м бруст

10. Алиса Методиева, DPool, 100 м бруст

До 8 години:

1. Ася Николова от "Сандански" с резултата си на 50 м гръб (43.98) и 227 т.

2. Крисия Алишанова, "Вихрен", 50 м свободен стил

3. Ангела Блажевска, "София-21", 50 м свободен стил

4. Адриана Петкова, "Олимпик" (Сандански), 50 м свободен стил

5. Александра Гълъбова, ВСИ, 50 м свободен стил

6. Ема Танчева, "Олимп", 50 м свободен стил

7. Вяра Проданова, ВСИ, 50 м свободен стил

8. Сара Петканешкова, "Спринт", 50 м бруст

9. Теодора Гроздева, "Спринт", 50 м гръб

10. Марая Лулова, "Вихрен", 50 м свободен стил

МОМЧЕТА

15-17 години:

1. Адриан Йонинов от "Спринт" (София) за резултата си на 100 м гръб (56.78) и 750 т.

2. Александър Николов, "Олимп", 200 м бруст

3. Ивайло Пирински, GD Sport, 200 м свободен стил

4. Михаил Стойковски, „Левски", 400 м свободен стил

5. Димитър Дамянов, GD Sport, 400 м свободен стил

6. Виктор Ангелов, "Левски", 100 м свободен стил

7. Александър Илиев, "Левски", 100 м гръб

8. Кристиян Атанасов, "Феникс", 100 м свободен стил

9. Пламен Стойчев, "Сандански", 50 м бътерфлай

10. Александър Цонев, ЦСКА, 100 м свободен стил

13-14 години:

1. Николай Стоев от „Акулите" за резултата си на 200 м съчетано (2:13.10) и 628 т.

2. Христо Петков, „Пловдив 2019", 100 м свободен стил

3. Филип Михайлов, "Левски", 100 м свободен стил

4. Виктор Въжаров, „Атомик", 50 м бътерфлай

5. Дамян Сековски, „Орион", 100 м свободен стил

6. Валентин Ангелов, "Левски", 400 м свободен стил

7. Антон Илиев, Sharks-2020, 50 м бътерфлай

7. Борис Спасов, "Феникс", 50 м бътерфлай

9. Берат Хюсеинов, "Нерея", 100 м свободен стил

10. Мартин Кирязов, ЦСКА, 50 м бруст

11-12 години:

1. Димитър Георгиев от "Добруджа" за резултата си на 100 м свободен стил (59.99) и 462 т.

2. Никола Кръстев, "Свети Георги", 200 м бруст

3. Сава Попов, "Левент", 100 м свободен стил

4. Никола Киров, "Феникс", 50 м свободен стил

5. Мартин Рашков, "Феникс", 50 м свободен стил

6. Емил Тинчев, "Спринт", 200 м свободен стил

7. Михаил Михайлов, "Славия", 100 м свободен стил

8. Никола Дамянов, GD Sport, 50 м свободен стил

9. Мартин Йонков, "Олимп", 200 м свободен стил

10. Максим Каракашев, "Левски", 100 м свободен стил

9-10 години:

1. Илиян Христов от "Вихрен" за резултата си на 200 м свободен стил (2:37.98) и 269 т.

2. Борян Кацарски, "Пирин", 100 м свободен стил

3. Стоян Костадинов, „Вихрен", 50 м бътерфлай

4. Димитър Тозлуков, „Метропол", 200 м свободен стил

5. Аспарух Конарски, ВСИ, 200 м свободен стил

6. Венцислав Колев, „Делфин" (Пазарджик), 200 м свободен стил

7. Калоян Крумов, "Арес-М", 50 м бруст

8. Мартин Харизанов, "Славия", 100 м свободен стил

9. Петър Рашков, "Левски", 100 м свободен стил

10. Александър Табанов, "Метропол", 50 м свободен стил

До 8 години:

1. Матиас Бута от "Вихрен" за резултата си на 50 м свободен стил (35.68) и 201 т.

2. Никола Киров, "Пирин", 50 м свободен стил

3. Деян Крайков, "Свети Георги", 50 м свободен стил

4. Матей Иванов, GD Sport, 50 м свободен стил

5. Борис Колев, НСА, 50 м свободен стил

6. Боян Кантарджиев, "Олимп", 50 м свободен стил

6. Александър Трингов, "Спринт", 50 м бруст

8. Манол Ташков, ВСИ, 50 м гръб

9. Димитър Ангелов, "Левски", 50 м свободен стил

10. Денис Михайлов, "Арес-М", 50 м гръб