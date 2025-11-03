ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вълчев: 2 предложения, касаещи математиката, са ср...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21640723 www.24chasa.bg

85 дни по-късно "Локо" (Сф) пак победи - 3:1 в Стара Загора

1408
Столичани се радват след гола на Патрик-Габриел Галчев. Снимка: Startphoto.bg

 85 дни по-късно, или близо 3 месеца, "Локо" (Сф) записа отново победа в Първа лига.

В Стара Загора момчетата на Станислав Генчев спечелиха с 3:1 срещу "Берое" мача от 14-ия кръг.

Предишният успех на "железничарите" датира от 10 август - 1:0 над "Ботев" в Пловдив.

Днес и двата отбора направиха пропуски, но тези на гостите бяха повече.

Като не успяваха те да вкарат, го направи Факундо Константини, който си набута автогол в 49-ата мин.

Паатрик-Габриел Галчев (62) бе точен за 2:0.

Йесид Валбуена (77) се разписа почетно за "Берое", а Октавио (90+4) оформи крайния резултат.

С успеха "Локо" събра 16 точки и се изкачи 8-и.

С 14 "Берое" е 11-и.

Столичани се радват след гола на Патрик-Габриел Галчев.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)