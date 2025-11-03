ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световният футболен синдикат определи идеалния тим на 2025-а

Съюзът на професионалните футболисти (FIFPro) определи идеалния си отбор за 2025 г.

Членовете на организацията, които са над 25 хиляди, правят избора всяка година.

Съставът включва четирима играчи на европейския клубен шампион ПСЖ (Фр) - защитниците Ашраф Хакими и Нуно Мендеш, полузащитника Витиня и нападателя Усман Дембеле.

По двама представители имат испанските грандове "Барселона" (Педри и Ламин Ямал) и "Реал" (Джуд Белингам и Килиан Мбапе).

Единайсеторката допълват настоящият страж на "Манчестър Сити" (Анг) Джанлуиджи Донарума, който до лятото пазеше вратата на ПСЖ, защитникът на английския шампион "Ливърпул" Върджил ван Дайк, както и халфът на световния клубен първенец "Челси" (Анг) Коул Палмър.

