ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вълчев: 2 предложения, касаещи математиката, са ср...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21640932 www.24chasa.bg

Станислав Генчев: Дългата серия без победа тежеше, но аз бях спокоен

1008
Станислав Генчев Снимка: Startphoto.bg

Наставникът на "Локо" Станислав Генчев коментира победата с 3:1 над "Берое" в Стара Загора. Тя сложи край на серията без успех за столичани на 85-ия ден.

"Със сигурност победата ще окаже влияние. Можехме да вкараме 4-5 гола, но така е било писано, да стане по трудния начин. Тази дълга серия без победа тежеше на футболистите, опитни играчи изпуснаха, а това се дължеше на желанието им за победа.

За нас всеки момент е важен да отбележим гол, защото създавахме положения в предходните мачове. По-спокойна ще бъде обстановката, но аз и досега бях спокоен, защото отборът създаваше положения. Знаех, че победата ще дойде. Тази победа е за нашите фенове", сподели бившият наставник на "Левски", "Крумовград", "Ботев" (Пд) и "Лудогорец".

Станислав Генчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)