Станислав Генчев: Дългата серия без победа тежеше, но аз бях спокоен

Наставникът на "Локо" Станислав Генчев коментира победата с 3:1 над "Берое" в Стара Загора. Тя сложи край на серията без успех за столичани на 85-ия ден.

"Със сигурност победата ще окаже влияние. Можехме да вкараме 4-5 гола, но така е било писано, да стане по трудния начин. Тази дълга серия без победа тежеше на футболистите, опитни играчи изпуснаха, а това се дължеше на желанието им за победа.

За нас всеки момент е важен да отбележим гол, защото създавахме положения в предходните мачове. По-спокойна ще бъде обстановката, но аз и досега бях спокоен, защото отборът създаваше положения. Знаех, че победата ще дойде. Тази победа е за нашите фенове", сподели бившият наставник на "Левски", "Крумовград", "Ботев" (Пд) и "Лудогорец".