В Ливърпул готвят ад за предателя Арнолд

Истински ад готвят привържениците на “Ливърпул” при завръщането на Трент-Александър Арнолд на “Анфийлд”. Бранителят, който записа 353 мача за “червените”, напусна родния си клуб през лятото, за да премине в “Реал” (М). А тази вечер бившият му тим приема настоящия в голямото дерби от 4-ия кръг на същинската фаза на Шампионската лига. Според всички специалисти испанският тим е големият фаворит, въпреки че гостува на един от най-негостоприемните стадиони в Европа.

Феновете на “червените” още са бесни и не приемат решението на Арнолд да напусне родния си клуб. В техните очи Трент е предател, който гледа парите, а не любовта. И затова ще усети тяхната “любов”, стига, разбира се, да се появи в игра в Англия. В последните седмици Трент не попада в състава на Чаби Алонсо заради контузията, която имаше. Според испанската преса Арнолд няма да започне от първата минута на “Анфийлд”, но не е изключено да се появи в игра.

Лидерът на “Ливърпул” Върджил ван Дайк призна, че не общува с бившия си съотборник. Част от останалите играчи на “червените” също са спрели контактите си с национала на Англия, след като той реши да се премести в Мадрид.

“Не си говоря с Трент. Ако играе, ще трябва да го затрудним в това, което умее да прави най-добре. Нищо лично, но не се чуваме. Очевидно е, че аз живея живота си тук, а той живее неговия в Мадрид”, каза капитанът на “Ливърпул” Ван Дайк.

Самият Трент пък обясни, че винаги ще обича “Ливърпул”, без значение как феновете ще го посрещнат сега или в друг етап от неговата кариера.

“Винаги ще бъда благодарен за възможностите и нещата, които постигнахме заедно - те ще живеят с мен завинаги. Независимо от всичко чувствата ми към “Ливърпул” няма да се променят. Имам спомени, които ще останат за цял живот и без значение как ме посрещнат, това няма да се промени”, добави защитникът.

В същото време младият халфа на “Реал” (Мадрид) Франко Мастантуоно е с контузия. Аржентинецът страда от същата травма, която измъчва детето чудо Ламин Ямал през последните седмици - пубалгия, или по-известна като футболна болест.

