дОтлагат решението за скандалното пловдивско дерби

Дисциплинарната комисия на БФС най-вероятно ще отложи случая с прекратеното пловдивско дерби за края на седмицата. Причината е в доста противоречивата информация около решението на Драгомир Драганов да спре двубоя.

Ще бъдат изискани допълнителни доклади, като не е изключено да бъде потърсено и мнението на лекар от болницата, в която би трябвало да бъде откаран играч с комоцио. Това обаче е неясно, защото Даниел Наумов се прибра на собствен ход в съблекалнята, а след това май си тръгна с клубния автобус.

В социалните мрежи вратарят на “Ботев” написа, че е гледал повторение на мача, което е абсолютно забранено на човек в неговото състояние.

След дисциплинарната комисия, която трябва да установи точно кой е виновен и защо е прекратен двубоят, ще има заседание на спортно-техническата, която да реши крайния резултат от мача. Не е изключено обаче при ситуацията с противоречивите данни около мача да се стигне до доиграване при същите състави, същите съдии, но без нито един привърженик на трибуните. В последните часове това мнение набира все повече поддръжници.

И двете страни продължават да се заливат с декларации и обвинения за случая, като никой не търси вината в себе си. По неясни причини във всичко се намеси и шефът на “Славия” Венци Стефанов и даде мнение по казуса. Продължават да се цитират членове и точки от наредбата и дисциплинарния правилник на БФС, като всичко се чете от собствена гледна точка.

Най-интересното е, че полицията така и не може да намери запалянкото, който успя да закове Наумов с пластмасовата бутилка. Въпреки наличиетго на един куп записи и прочее.

Полицията все пак се справи уникално ефективно с извеждането на хората от стадиона, като не бе допуснат нито един сериозен инцидент по улиците на Пловдив след решението на рефера Драганов.

Все повече сила набира мнението, че трябва на първо време да се въведе гръцкият модел при такива дербита - да се играе без агитката на гостите. В последните години УЕФА раздава най-много подобни наказания при инциденти в евротурнирите.

Поне до момента, в който в България има адекватни съоръжения, които да приемат мачовете.

Секторът за гости на стадион “Локомотив” в Пловдив също е в доста окаяно състояние, като със сигурност ще има “възстановяване на щетите”, което според много президенти е да чакаш от умрял писмо, след като БФС не прави следващ контрол дали парите са платени.

Реално БФС също има сериозна вина за ситуацията във футбола с напълно неадекватните наказания, които се раздават. Грандовете минават доста леко, докато малките отбори са щавени до последно.

Сега идва и вечното дерби в събота, като на всичко отгоре са намалени буферните зони между двете агитки, след като се постигна споразумение да се спре с хвърлянето на ракети на мача.

Със сигурност цялата полицията в София ще бъде на крак за мача, на който се очаква да дойдат над 30 000 зрители, ако времето е хубаво. Ако е лошо, ще са доста по-малко.

