Суперкомпютър дава над 50% шанс “Левски” да е шампион

Шансовете на “Левски” да бутне хегемонията на “Лудогорец” в родния елит се увеличат с всеки един изминал кръг. “Сините” са в серия от 5 поредни победи в шампионата, докато 14-кратните първенци у нас са в криза и 4 двубоя не познават вкуса на успеха. И по този начин столичани имат 11 точки аванс пред разградчани, макар “Лудогорец” да е с мач по-малко. След изиграването на мачовете от 14-ия кръг на Първа лига суперкомпютърът на Football Meets Data за българското първенство дава шанс от 53% в края на сезона играчите на Хулио Веласкес да завършат на първо място в класирането. Възможността хегемонът от Разград да завоюва 15-ата си поредна титла пък е оценена на 46%. Трети по шансове към момента е вторият във временното класиране ЦСКА 1948.

Настоящото проучване на суперкомпютъра пък означава, че “Левски” значително е увеличил шансовете си да спечели така мечтаната от всичките си фенове титла у нас. Само преди 2 седмици възможността това да се случи бе оценена на 44,9%. Или казано с други думи, “сините” увеличават вероятността да триумфират през май с 8 процента. За “Лудогорец” спадът след слабите игри пък е 6%. Преди загубата 4:5 от ЦСКА и равенството с “Черно море” 0:0 в неделя Football Meets Data оценяваше шансовете на разградчани да бъдат отново шампиони на 52,1%.

Че машините често грешат в прогнозите си, е ясно. Но вече и букмейкърите, славещи се като топпознавачи, също увеличат драстично възможността серията на “Лудогорец” от 14 поредни титли да спре. Ставката “Левски” да е първи в края на сезона е близо 2,75. А само преди 2 седмици бе около 3,5.

В същото време Мазил Сула по-всяка вероятност ще пропусне вечното дерби с ЦСКА в събота. Основният плеймейкър на Хулио Веласкес получи травма при успеха над “Арда”. Сула премина допълнителни медицински прегледи, а състоянието му не е добро. Като дали ще играе срещу “червените”, ще се реши в последния възможен момент.

