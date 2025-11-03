Живондов начело на “Лудогорец” до края на годината?

Обявеният уж за временен треньор на “Лудогорец” Тодор Живондов може да изкара до края на годината. Роденият в Пловдив спец пое кормилото на 14-кратния първенец у нас на мястото на Руи Мота през миналата седмица. Живондов води разградчани в 2 мача до момента - за купата срещу “Черноморец” и в първенството срещу “Черно море”. А в четвъртък ще изведе хегемона у нас и срещу “Ференцварош” в Лига Европа.

Както е тръгнало, българският треньор може да води “Лудогорец” и в следващите мачове. 99% той ще е начело на тима и през уикенда, когато шампионът приема “Арда” в 15-ия кръг от Първа лига.

Причините за това са няколко. Разградчани още не са разтрогнали договора си с Мота. Дошлият през лятото от арменския “Ноа” иска да получи всичките си дължими заплати до края на договора си. Отделно от това да се намери качествен треньор, какъвто “Лудогорец” иска, е трудно, особено в разгара на сезона. Повечето качествени са ангажирани. Не биха искали да се заемат с отбор, където не са правили селекция и подготовка и т.н. И не на последно място - готовите да поемат сега разградчани искат колосални суми. Бившият треньор на “Бенфика” Бруно Лаже е поискал годишна заплата между 3 и 4 милиона евро, за да поеме треньорския пост в “Лудогорец”, което е адски голяма за родните стандарти сума.

Друго от спряганите имена за заместник на Мота е треньорът на “Цървена звезда” Владан Милоевич. 55-годишният специалист наскоро подаде оставка начело на гранда.

