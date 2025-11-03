Светило в медицината оперира рамото на Христо Стоичков

Светилото в ортопедичната спортна медицина д-р Рамон Кугат оперира рамото на най-успешния български футболист в историята, носителя на "Златната топка" Христо Стоичков. Това става ясно от публикация в профила на футболната ни звезда.

"Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро, специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти. Благодаря ви за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми. Благодаря и на целия екип за топлото отношение, истински шампиони в това, което правят", написа Стоичков, като сподели снимки с лекарите.

При Кугат в барселонската му клиника под ножа са лягали истински знаменитости във футбола като Пеп Гуардиола, Шави, Андрес Иниеста, Карлес Пуйол, Давид Силва, Илкай Гюндоган, Кевин де Бройне.