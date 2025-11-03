Светило в медицината оперира рамото на Христо Стоичков

Светилото в ортопедичната спортна медицина д-р Рамон Кугат оперира рамото на най-успешния български футболист в историята, носителя на "Златната топка" Христо Стоичков. Това става ясно от публикация в профила на футболната ни звезда.
"Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро, специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти. Благодаря ви за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми. Благодаря и на целия екип за топлото отношение, истински шампиони в това, което правят", написа Стоичков, като сподели снимки с лекарите.
При Кугат в барселонската му клиника под ножа са лягали истински знаменитости във футбола като Пеп Гуардиола, Шави, Андрес Иниеста, Карлес Пуйол, Давид Силва, Илкай Гюндоган, Кевин де Бройне.
Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро, специалистите, на които доверяват здравето...Posted by H8S Hristo Stoitchkov on Monday 3 November 2025