"Левски" с 5 т. аванс на върха след засечка на ЦСКА 1948 - 0:0 във Враца

И основният преследвач на лидера "Левски" - ЦСКА 1948, направи засечка с равенство 0:0 във Враца срещу "Ботев" в последен мач от 14-ия кръг на Първа професионална лига.

Това означава, че лидерът "Левски" вече има чиста преднина от 5 точки пред тима от Бистрица, който е втори.

Третият "Локо" (Пд) и четвъртият "Лудогорец" са с 11 точки по-малко, но шампионите от Разград имат и мач по-малко.

Пристигналият от ЦСКА във Враца вратар Димитър Евтимов направи услуга на "Левски", спасявайки всичко, което имаше.