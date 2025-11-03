ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

През 2026 г. "Аурубис България" увеличава производ...

"Левски" с 5 т. аванс на върха след засечка на ЦСКА 1948 - 0:0 във Враца

1456
Снимка: ЦСКА 1948

И основният преследвач на лидера "Левски" - ЦСКА 1948, направи засечка с равенство 0:0 във Враца срещу "Ботев" в последен мач от 14-ия кръг на Първа професионална лига.

Това означава, че лидерът "Левски" вече има чиста преднина от 5 точки пред тима от Бистрица, който е втори.

Третият "Локо" (Пд) и четвъртият "Лудогорец" са с 11 точки по-малко, но шампионите от Разград имат и мач по-малко.

Пристигналият от ЦСКА във Враца вратар Димитър Евтимов направи услуга на "Левски", спасявайки всичко, което имаше.

Снимка: ЦСКА 1948

