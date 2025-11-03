ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

През 2026 г. “Аурубис България” увеличава производ...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21641994 www.24chasa.bg

Вратарят Наумов вече трети ден страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане

2148
Даниел Наумов напуска терена. Снимка: Startphoto.bg

Вратарят на "Ботев" (Пловдив" Даниел Наумов е със съмнения за мозъчно сътресение, съобщиха от клуба.

Той пострада, след като бе уцелен в главата с бутилка минерална вода в градското дерби с "Локомотив" от агитката на "железничарите".

Наумов е преминал обстоен медицински преглед след инцидента по време на срещата и вече трети ден продължава да страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане.

Според лекарските препоръки, вратарят ще почива минимум 10 дни и няма да вземе участие в тренировъчния процес.

Това означава, че той със сигурност пропуска предстоящия двубой срещу "Добруджа" на стадион "Христо Ботев".

Утре Наумов отново ще бъде прегледан от специалист, който ще прецени състоянието му и следващите стъпки в лечението, информираха още от "Ботев".

Даниел Наумов напуска терена.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)