Треньорът на ЦСКА 1948: Ще продължим да се борим за титлата

Иван Стоянов Снимка: Startphoto.bg

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов заяви, че тимът му ще продължи битката за титлата, въпреки равенството 0:0 при визитата на "Ботев" (Враца).

Тимът от Бистрица е на 5 точки от лидера "Левски".

„Не ни стигна един гол, опитахме всичко възможно, но съперникът се защитаваше много добре и не ни се получи. Имахме възможности, просто не си ги вкарахме. Има такива мачове, просто трябва да го забравим и да продължим напред.

Да, две точки сме загубили тук, но не сме паднали, трябва да се вдигнем по най-бързия начин. Ние имаме много класни футболисти, които знаят защо са тук и всеки се бори за мястото си", сподели бившият национал.

Иван Стоянов

