Шведски защитник: В Гърция се уреждат мачове

Шведският футболист Даниел Сундгрен, който през миналия сезон играеше в гръцкия първодивизионен "Волос", отправи обвинения за нагласени мачове в гръцкото първенство.

В шведския вестник „Експресен", цитиран от гръцката държавна телевизия ЕРТ, 34-годишният защитник разказва, че в съблекалнята футболистите получавали инструкции като „днес няма да пипате топката" и „днес еди-кой си ще падне в наказателното поле, за да получат дузпа срещу нас", предава БТА.

Телевизия Скай уточнява, че става въпрос за срещите за оставане в гръцката елитната футболна дивизия между "Волос" и "Пансерайкос". В предполагаемо уговорените срещи и двата отбора спечелиха с резултат 3:0 домакинските си мачове един срещу друг, което им позволи да се спасят от изпадане.

В отговор от "Волос" излязоха с изявление, в което категорично отхвърлиха твърденията на шведа и съобщиха, че са подали срещу него жалба, в която го призовават да докаже думите си пред гръцкото правосъдие.

От своя страна гръцката Национална платформа за честен спорт, координационният орган срещу измамите в спорта в страната, обяви, че е информирана за изявленията на футболиста и ги свързва с други информации за подозрителни залози по отношение на въпросните мачове. В съобщението се посочва, че за случая е сезиран и специалният спортен прокурор.