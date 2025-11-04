Агент заплашил играч от Висшата лига с пистолет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Футболен агент е арестуван, след като е заплашил играч от Висшата лига с пистолет, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

Играчът, който е на около 20 години, но не може да бъде идентифициран законно, е бил заплашен в Лондон на 6 септември при инцидент късно през нощта, докато е бил с приятел.

"Сън" съобщи, че 31-годишният обвиняем, също неназован, е бил арестуван два дни по-късно и освободен под гаранция на 9 септември, при условие че не е имало контакт с играча.

Няма съобщения за пострадали при инцидента.