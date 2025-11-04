ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" почете паметта на Диого Жота в Ливърпул

1332
Снимка: Ройтерс

В навечерието на гостуването на "Ливърпул" в Шампионската лига от "Реал" почетоха паметта на Диого Жота.

Легендата Емилио Бутрагеньо, който има директорска функция в мадридския гранд, треньорът Шаби Алонсо (бивш играч на английския гранд), Дийн Хаусен и доскорошният играч на "мърсисайдци" Трент Александър-Арнолд поднесоха цветя и послания на мемориала в памет на португалеца пред "Анфиийлд".

Диого Жота загина в автомобилна катастрофа с брат си Андре през юли.

„Мой приятелю, Диого, толкова много ни липсваш, все още си толкова обичан. Споменът за теб и Андре винаги ще живее. Винаги се усмихвам, когато си помисля за теб, и винаги ще помня прекрасните моменти, които споделихме. Липсваш ми, приятелю, всеки ден. Завинаги 20 YNWA. С любов, Трент и семейството", гласеше това на бранителя.

Снимка: Ройтерс

