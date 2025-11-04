Григор: С Ейса сме заедно навсякъде

Григор Димитров и Ейса Гонсалес са заедно дори и когато се намират далече един от друг. Така поне смята най-добрият български тенисист в историята.

Бившият №3 в световната ранглиста говори за отношенията си с мексиканската актриса и модел по време на турнира в Париж. Актуалната му приятелка не присъства в зала “Дефанс арена” заради професионалните си ангажименти в Лос Анджелис.

“За съжаление, тя не бе тук, но аз във всеки момент чувствам нейната подкрепа. Хубаво е край тебе да има човек, на когото винаги да разчиташ. Аз знам, че тя ме подкрепя, мога да кажа същото и за нея. Прекарахме си страхотно през лятото, а отдавна съм разбрал какво е да поддържаш непрекъсната връзка с близък, когато двамата не сте заедно”, коментира Димитров.

Той се завърна на корта след принудителната пауза заради скъсания гръден мускул и операцията, но предпочете да не рискува излишно и сложи край на сезона си.

“Не си правя дългосрочни планове. Целта ми за следващата година е да бъда здрав и да мога да играя през целия сезон. Самият факт, че се върнах, е успех. Но ми предстои ново начало, като първата задача е да си намеря треньор”, сподели Григор.