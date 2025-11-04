ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след 14-и кръг ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21642612 www.24chasa.bg

Григор: С Ейса сме заедно навсякъде

1884
Григор и Ейса Снимка: Инстаграм/Григор Димитров

Григор Димитров и Ейса Гонсалес са заедно дори и когато се намират далече един от друг. Така поне смята най-добрият български тенисист в историята.

Бившият №3 в световната ранглиста говори за отношенията си с мексиканската актриса и модел по време на турнира в Париж. Актуалната му приятелка не присъства в зала “Дефанс арена” заради професионалните си ангажименти в Лос Анджелис.

“За съжаление, тя не бе тук, но аз във всеки момент чувствам нейната подкрепа. Хубаво е край тебе да има човек, на когото винаги да разчиташ. Аз знам, че тя ме подкрепя, мога да кажа същото и за нея. Прекарахме си страхотно през лятото, а отдавна съм разбрал какво е да поддържаш непрекъсната връзка с близък, когато двамата не сте заедно”, коментира Димитров.

Той се завърна на корта след принудителната пауза заради скъсания гръден мускул и операцията, но предпочете да не рискува излишно и сложи край на сезона си.

“Не си правя дългосрочни планове. Целта ми за следващата година е да бъда здрав и да мога да играя през целия сезон. Самият факт, че се върнах, е успех. Но ми предстои ново начало, като първата задача е да си намеря треньор”, сподели Григор.

Григор и Ейса Снимка: Инстаграм/Григор Димитров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)