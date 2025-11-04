Милиардер защити сноуборда

Президентът на международната федерация по ски и сноуборд Йохан Елиаш защити оставането на паралелния гигантски слалом в сноуборда и северната комбинация. В момента те са под заплаха да бъдат извадени от олимпийската програма.

Изпълкомът на МОК през лятото реши да остави решението за след зимните игри в Милано и Кортина, където ще бъдат събрани допълнителни данни за телевизионната аудитория, атрактивността към младите и другите параметри.

Точно липсата на интерес към тези два спорта е основната причина да се търси нещо, което да ги замести.

“Тези две дисциплини са различни и показват колко голям е обхватът на зимните спортове”, заяви Елиаш, който е милиардер и смени на поста дългогодишния президент на ФИС Джан-Франко Каспер, който почина през 2021 г.

Северната комбинация наистина отдавна е трън в очите на МОК, като дори опитът да се вкарат и жените в този спорт не смекчи ситуацията. На всичко отгоре само шепа държави го развиват в световен мащаб по простата причина, че им трябва комбинация от шанца и трасе за бягане. Което не може да се намери извън държавите, които са били домакини на зимни олимпийски игри.

Нашите звезди Тервел и Малена Замфирови подеха битката за запазването на алпийския сноуборд в олимпийската програма.

Според Тервел причината е да се включат спортове като крос-кънтри, за да печелят и африканци.

