"Арсенал" без звездния си нападател в Прага

"Арсенал" ще бъде без Виктор Гьокереш в мача от Шампионската лига срещу "Славия" (Прага), след като шведският нападател е получил мускулна контузия през уикенда, потвърди мениджърът Микел Артета.

Нападателят отбеляза първия гол при победата на лондончани с 2:0 над "Бърнли" в събота, четвъртото му попадение във Висшата лига за сезона.

"Той определено не е на разположение. Той не е тренирал днес и трябва да направи още тестове през следващите няколко дни, за да разберем степента на контузията, но за този мач той няма да бъде в състава", каза мениджърът на пресконференция.

Гьокереш, който се присъедини към "Арсенал" от "Спортинг" (Лисабон) през юли за 55 милиона евро е играл в 13 двубоя този сезон и отсъствието му е проблем за Артета.