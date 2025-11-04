Куп грандове си харесаха камерунец от "Леванте"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

22-годишният нападател на "Леванте" - Карл Едуард Ета Ейонг, привлече вниманието на няколко европейски клуба. Според изданието Mundo Deportivo, "Барселона" и "Реал Мадрид" проявяват интерес към камерунския национал. "Манчестър Сити", "Манчестър Юнайтед" и "Арсенал" също са кандидати за подписа на здравеняка.

Трансфер може да има още през зимния трансферен прозорец. По-вероятно е обаче Ейонг да напусне настоящия си клуб следващото лято, след световното първенство през 2026 г. Карл Едуард Ета Ейонг играе за "Леванте" от септември тази година. Тимът от Валенсия плати на "Виляреал" 3 милиона евро за трансфера му.

Резерва на Еонг е бившият нападател на ЦСКА Годуин Коялипу.

В осем мача за "Леванте" нападателят има пет гола и една асистенция. Transfermarkt в момента оценява Ейонг на 20 милиона евро.