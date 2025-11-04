ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Реал" е намерил "новия Кроос"

Адам Уортън

Полузащитникът на "Кристъл Палас" Адам Уортън може да се присъедини към "Реал", съобщава изданието El Nacional.

Старши треньорът на мадридския клуб Шаби Алонсо смята 21-годишния халф за "новия Кроос" и настоява за неговия трансфер. "Реал" е готов да плати приблизително 60 милиона евро за играча. 20-годишният Уортън е продукт на академията на "Блекбърн" и вече дебютира и за националния отбор на Англия.

Този сезон Уортън е участвал в 13 мача във всички състезания, като е дал една асистенция. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2029 г. Според информация в Transfermarkt, пазарната му стойност е 60 милиона евро.

