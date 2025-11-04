Треньорът на "Реал" е намерил "новия Кроос"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полузащитникът на "Кристъл Палас" Адам Уортън може да се присъедини към "Реал", съобщава изданието El Nacional.

Старши треньорът на мадридския клуб Шаби Алонсо смята 21-годишния халф за "новия Кроос" и настоява за неговия трансфер. "Реал" е готов да плати приблизително 60 милиона евро за играча. 20-годишният Уортън е продукт на академията на "Блекбърн" и вече дебютира и за националния отбор на Англия.

Този сезон Уортън е участвал в 13 мача във всички състезания, като е дал една асистенция. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2029 г. Според информация в Transfermarkt, пазарната му стойност е 60 милиона евро.