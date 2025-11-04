ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 000 евро награден фонд за държавното по художес...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21644144 www.24chasa.bg

Ендрик е готов да се присъедини към "Лион" под наем

892
Габриели и Ендрик Снимка: instagram.com/endrick/

Френският "Лион" е постигнал значителен напредък в преговорите с "Реал" за преотстъпването на бразилския нападател Ендрик. 19-годишният футболист е разговарял по телефона с португалския треньор на "Лион" Пауло Фонсека, което допълнително го убеди в перспективите за трансфер, съобщава френският вестник L'Équipe.

Ендрик преговаря за сделка за наем с мадридския клуб от няколко седмици, без опция за покупка. "Реал" обаче в момента е без Франко Мастантуоно поради контузия в слабините, което ограничава атакуващите възможности на отбора и усложнява преговорите. Тимът от Мадрид иска и финансово обезщетение за бразилеца.

Габриели и Ендрик Снимка: instagram.com/endrick/
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)