Ендрик е готов да се присъедини към "Лион" под наем

Френският "Лион" е постигнал значителен напредък в преговорите с "Реал" за преотстъпването на бразилския нападател Ендрик. 19-годишният футболист е разговарял по телефона с португалския треньор на "Лион" Пауло Фонсека, което допълнително го убеди в перспективите за трансфер, съобщава френският вестник L'Équipe.

Ендрик преговаря за сделка за наем с мадридския клуб от няколко седмици, без опция за покупка. "Реал" обаче в момента е без Франко Мастантуоно поради контузия в слабините, което ограничава атакуващите възможности на отбора и усложнява преговорите. Тимът от Мадрид иска и финансово обезщетение за бразилеца.