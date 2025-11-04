ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 000 евро награден фонд за държавното по художес...

"Байерн" се жалва в УЕФА от френската полиция

1028
Париж

Ръководството на "Байерн" подаде протест до УЕФА срещу заповед на полицейската префектура в Париж преди мача от четвъртия кръг на Шампионската лига срещу "Пари Сен Жермен" на стадион „Парк де Пренс" на 4 ноември.

Заповедта регулира пристигането на фенове и установява полицейски контролно-пропускателен пункт. Тя се отнася за всички автобуси с фенове на гостуващите отбори и изисква от тях да се съберат на пункт за събиране на пътни такси извън града преди мача. Също така изисква от всички останали фенове на "Байерн" да пътуват до стадиона изключително с обществен транспорт. След мача всички трябва да се върнат в автобусите, които ще бъдат ескортирани извън града под полицейски надзор.

Германският клуб смята решението на полицията за необосновано и закъсняло. ПСЖ също подкрепя "Байерн" по този въпрос.

Париж
