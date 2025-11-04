Оперираха Кевин Де Бройне

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

34-годишният полузащитник на "Наполи" Кевин Де Бройне обяви, че е претърпял операция след разкъсване на бицепсовия бедрен мускул на дясното бедро.

„Здравейте на всички! Както знаете, ще отсъствам от игра за известно време. Добрата новина е, че операцията мина чудесно. Завръщането ми вече започна! Благодаря за всички съобщения!", написа Де Бройне в социалните мрежи.

Белгийският национал се контузи в мача от 8-ия кръг на серия "А" срещу "Интер" и беше принуден да напусне терена в 37-ата минута.

Бившият футболист на "Манчестър Сити" е аут от терените поне до февруари.

Белгийският халф е изиграл 11 мача във всички турнири за италианския клуб този сезон, като е отбелязал четири гола и е дал две асистенции.