20 000 евро награден фонд за държавното по художес...

Оперираха Кевин Де Бройне

968
Кевин де Бройне

34-годишният полузащитник на "Наполи" Кевин Де Бройне обяви, че е претърпял операция след разкъсване на бицепсовия бедрен мускул на дясното бедро.

„Здравейте на всички! Както знаете, ще отсъствам от игра за известно време. Добрата новина е, че операцията мина чудесно. Завръщането ми вече започна! Благодаря за всички съобщения!", написа Де Бройне в социалните мрежи.

Белгийският национал се контузи в мача от 8-ия кръг на серия "А" срещу "Интер" и беше принуден да напусне терена в 37-ата минута.

Бившият футболист на "Манчестър Сити" е аут от терените поне до февруари.

Белгийският халф е изиграл 11 мача във всички турнири за италианския клуб този сезон, като е отбелязал четири гола и е дал две асистенции.

Кевин де Бройне
