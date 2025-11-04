ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бензиновият Porsche Macan ще бъде спрян от произво...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21645046 www.24chasa.bg

20 000 евро награден фонд за държавното по художествена гимнастика

1368

Най-добрите български състезателки ще участват на държавното клубно първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе в зала "София" в събота.

Турнирът ще се излъчва пряко по телевизията на БФХГ - brgf.tv1 и ще се проведе на директна елиминация - първи кръг, втори кръг и трети кръг.

СК "Илиана" спечели титлата в последните четири издания на надпреварата.

Шампионът ще получи 12 000 лева, сребърните медалисти 9 500 лева, а носителите на бронзово отличие 7000 лева. Целият награден фонд на състезанието от 20 хиляди евро ще бъде разпределен между всички клубове.

Държавното клубно първенство по художествена гимнастика е последен старт от календара на БФХГ за годината.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)