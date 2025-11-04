20 000 евро награден фонд за държавното по художествена гимнастика

Най-добрите български състезателки ще участват на държавното клубно първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе в зала "София" в събота.
Турнирът ще се излъчва пряко по телевизията на БФХГ - brgf.tv1 и ще се проведе на директна елиминация - първи кръг, втори кръг и трети кръг.
СК "Илиана" спечели титлата в последните четири издания на надпреварата.
Шампионът ще получи 12 000 лева, сребърните медалисти 9 500 лева, а носителите на бронзово отличие 7000 лева. Целият награден фонд на състезанието от 20 хиляди евро ще бъде разпределен между всички клубове.
Държавното клубно първенство по художествена гимнастика е последен старт от календара на БФХГ за годината.