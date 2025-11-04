ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бензиновият Porsche Macan ще бъде спрян от произво...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21645201 www.24chasa.bg

Сабаленка срещу Кириос в "Битка на половете"

2608
Арина Сабаленка Снимка: Ройтерс

Световната номер 1 Арина Сабаленка и измъчваният от контузии в последните над 3 г. австралиец Ник Кириос ще проведат третата в историята „ Битка на половете " в тениса.

Сцена на дуела между най-добрата жена  и един от най-атлетичните състезатели ще бъде Дубай на 28 декември.

Първата и легендарна „ Битка на половете " в тениса е от 1973 г. и дава солиден подтик за прогреса на женския тенис и възприемането му.

В нея 29-годишната Били Джийн Кинг печели срещу 55-годишния Боби Ригс с 6:4, 6:3, 6:3.

През 1992-а Джими Конърс се наложи с 7:5, 6:2 над Мартина Навратилова, като във втората „Битка на половете " се проведе с правила в интерес на дамата.

Арина Сабаленка Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)