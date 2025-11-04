Сабаленка срещу Кириос в "Битка на половете"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световната номер 1 Арина Сабаленка и измъчваният от контузии в последните над 3 г. австралиец Ник Кириос ще проведат третата в историята „ Битка на половете " в тениса.

Сцена на дуела между най-добрата жена и един от най-атлетичните състезатели ще бъде Дубай на 28 декември.

Първата и легендарна „ Битка на половете " в тениса е от 1973 г. и дава солиден подтик за прогреса на женския тенис и възприемането му.

В нея 29-годишната Били Джийн Кинг печели срещу 55-годишния Боби Ригс с 6:4, 6:3, 6:3.

През 1992-а Джими Конърс се наложи с 7:5, 6:2 над Мартина Навратилова, като във втората „Битка на половете " се проведе с правила в интерес на дамата.