Щангите събраха четирима национали в една категория, коригираха и тази на Насар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международната федерация по вдигане на тежести удари сериозно шансовете на България за класиране на състезатели на олимпиадата.

Избрани бяха категории до 65, 75, 85, 95, 110 и над 110 килограма. Това означава, че в първата се събират всичките ни щангисти при леките. На последното световно

Така, за да имат шанс за класиране на олимпиадата м категория до 60 килограма вдигаха Дениз Данев и Ангел Русев, а в тази до 65 килограма бяха Иван Димов и Габриел Маринов. Сега двама от тях могат да останат в новата категория да имат шанс.

При Карлос Насар има корекция само с един килограм, като категория до 94 килограма става 95.

Иначе от 1 автуст догодина за световни и европейски категориите стават 60, 65, 70, 75, 85, 95, 110 и над 119 кг.