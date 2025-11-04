ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Щангите събраха четирима национали в една категория, коригираха и тази на Насар

Иван Димов Снимка: Lap.bg

Международната федерация по вдигане на тежести удари сериозно шансовете на България за класиране на състезатели на олимпиадата.

Избрани бяха категории до 65, 75, 85, 95, 110 и над 110 килограма. Това означава, че в първата се събират всичките ни щангисти при леките. На последното световно

Така, за да имат шанс за класиране на олимпиадата м категория до 60 килограма вдигаха Дениз Данев и Ангел Русев, а в тази до 65 килограма бяха Иван Димов и Габриел Маринов. Сега двама от тях могат да останат в новата категория да имат шанс.

При Карлос Насар има корекция само с един килограм, като категория до 94 килограма става 95.

Иначе от 1 автуст догодина за световни и европейски категориите стават 60, 65, 70, 75, 85, 95, 110 и над 119 кг.

Иван Димов
