Феновете на ЦСКА: Ще дадем всичко от себе си, за да свалим "сините" човечета на земята

Снимка: Трибуна Сектор Г

Феновете на ЦСКА от фракцията "Сектор Г" излязоха с обръщение преди вечното дерби с "Левски" в събота.

"Армейци,

В събота предстои не просто поредното дерби, а сблъсък на обстоятелства и различни "идеологии". На хартия уж най-силното отборче на Подуене за последните години се изправя срещу на хартия най-слабия ЦСКА в последните сезони, а според всички специалисти мачът е едва ли не с предизвестен край още преди да е започнал. Оставете ги да говорят, не се поддавайте на пропагандната машина, която не е спирала да бълва през последните седмици, нашата игра и битка не се обуславят от силата на синия шум, а от волята и мощта на армейския дух.

Бъдете сигурни, че в събота ще дадем всичко от себе си, за да свалим малко сините човечета на земята, както сме го правили неведнъж или дваж и вярваме, че Христо Янев, футболистите и цялото ръководство на клуба осъзнават важността на този сблъсък - очакваме не по-малко от 100% себераздаване и битка за всяка топка и сантиметър терен.

Не чакайте последните дни, вземете своите билети по-рано и нека Северь отново да изреве като един, пълен до края и замъглен от дим!", гласи то

Снимка: Трибуна Сектор Г

