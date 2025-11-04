Иниеста: Ямал ще се учи от грешките си

Легендата Андрес Иниеста защити Ламин Ямал от критиките, отправени към вундеркинда на "Барселона" и испанския национален отбор. Те идват най-вече заради предизвикателното му поведение извън терена.

"Той е само на 18 години, трябва да продължава да учи, да се усъвършенства, но и да прави грешки. Само по този начин ще продължи да расте. Винаги обичаме да критикуваме всеки един малък детайл, когато някой е в светлината на прожекторите. Да гледаш как Ламин играе всеки уикенд, това е нещо наистина специално. Отборът е впечатляващ по отношение на това какво и как искат да постигнат.

Това е продължение на миналия сезон. Когато играеш по определен начин, противникът се адаптира и ти трябва да се промениш отново. Това е нормално във футбола", каза емблемата на каталунците.