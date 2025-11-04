Пената надъха ЦСКА на "Българска армия" преди вечното дерби

Най-емблематичният треньор в историята на ЦСКА - Димитър Пенев, надъха играчите на "червените" преди вечното дерби с "Левски". Двубой номер 1 на България е в събота, а "армейците" са в ролята на аутсайдери, тъй като съперникът е лидер в класирането и се е устремил към титлата в България.

Пената, заедно с играчи и щабът на ЦСКА, посети строежа на "Българска армия". Футболистите на "червените" дори се снимаха с легендарния треньор, докато разглеждат как върви реконструкцията на съоръжението. От кадрите пък ясно се вижда, че всички спазват правилото и са с каски на главите. Пената и играчите са обули и гумени ботуши, тъй като заради валежите в София е доста кално на стадиона.