Италианска легенда става треньор на национала Петко Христов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Втородивизионният "Специя", за който играе българският национал Петко Христов, ще уволни треньора си Лука Д'Анджело и ще го замени с бившия селекционер на италианския национален отбор Роберто Донадони, пишат на Апенините.

Причината - слабите резултати, заради които тимът е на предпоследното място (19-о).

"Специя" ще назначи Донадони, като решението е взето от президента Чарли Стилитано.

Очаква се легендата да дебютира като начело на "Специя" срещу "Бари" в петък. За последно Донадони работи в Китай.