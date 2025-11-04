ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италианска легенда става треньор на национала Петко Христов

Петко Христов Снимка: facebook.com/SpeziaCalcio/

Втородивизионният "Специя", за който играе българският национал Петко Христов, ще уволни треньора си Лука Д'Анджело и ще го замени с бившия селекционер на италианския национален отбор Роберто Донадони, пишат на Апенините.

Причината - слабите резултати, заради които тимът е на предпоследното място (19-о).

"Специя" ще назначи Донадони, като решението е взето от президента Чарли Стилитано.

Очаква се легендата да дебютира като начело на "Специя" срещу "Бари" в петък. За последно Донадони работи в Китай.

