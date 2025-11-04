БФС реши - служебна победа за "Ботев" в дербито с "Локо", двата тима с огромни глоби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ботев (Пловдив) печели със служебно 4:0 градското дерби с Локомотив, което беше прекратено в 41-ата минута, след като агитката на "смърфовете" удари с бутилка вратаря на "жълто-черните" Даниел Наумов. Преди това двубоят бе 1:1.

Това обяви председателят на Дисциплинарната комисия на БФС Юрий Кучев. "Черно-белите" отнасят и санкция в размер на над 25 000 лева заради всичките нарушения, като в следващите си три домакинства на "Лаута" ще се играе без публика.

На "Ботев" (Пд) санкцията е също от събиране на нарушения. Около 13 300 лв., възстановяване на щетите на стадиона.

"Съдията правилно е прекратил. Няма да има преиграване", каза още Кучев.

"Но съответните собственици и отбори, длъжностни лица, органите на МВР – трябва да се вземат драстични мерки. Публична тайна е, че навремето имаше мрежа зад вратата на стадиона на "Локомотив". По искане на феновете, е махната", добави още той.