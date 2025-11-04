ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За около година наркотиците са убили над 100 души ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21645865 www.24chasa.bg

БФС реши - служебна победа за "Ботев" в дербито с "Локо", двата тима с огромни глоби

9432
Даниел Наумов напуска терена. Снимка: Startphoto.bg

Ботев (Пловдив) печели със служебно 4:0 градското дерби с Локомотив, което беше прекратено в 41-ата минута, след като агитката на "смърфовете" удари с бутилка вратаря на "жълто-черните" Даниел Наумов. Преди това двубоят бе 1:1.

Това обяви председателят на Дисциплинарната комисия на БФС Юрий Кучев. "Черно-белите" отнасят и санкция в размер на над 25 000 лева заради всичките нарушения, като в следващите си три домакинства на "Лаута" ще се играе без публика.

На "Ботев" (Пд) санкцията е също от събиране на нарушения. Около 13 300 лв., възстановяване на щетите на стадиона.

"Съдията правилно е прекратил. Няма да има преиграване", каза още Кучев.

"Но съответните собственици и отбори, длъжностни лица, органите на МВР – трябва да се вземат драстични мерки. Публична тайна е, че навремето имаше мрежа зад вратата на стадиона на "Локомотив". По искане на феновете, е махната", добави още той.

Даниел Наумов напуска терена.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)