Ясен жребият на националките за световните квалификации

Националният отбор на България по футбол при жените ще играе с отборите на Хърватия, Косово и Гибралтар в квалификациите за световното първенство по футбол през 2027 година в Бразилия. Това отреди тегленият днес жребий.

Българките попаднаха в група 2 на Лига "С" на квалификациите, а мачовете ще се проведат между февруари/март и юни 2026 година.

Квалификациите ще определят четири от местата на УЕФА на Световното първенство по футбол за жени през 2027 година в Бразилия, както и кои 32 отбора ще се класират за баражите между октомври и декември 2026 година, които ще определят още седем директни места за финалите и едно място в баражите между конфедерациите.

Европейските квалификации в груповата фаза се играят в същия формат като Лигата на нациите за жени на УЕФА, като отборите са разделени в три лиги: Лига А с 16 отбора, Лига В с 16 отбора и Лига С с 21 отбора.

Лига "С", в която е България, не може да излъчи нито един директно класиращ се отбор за световното първенство. Победителите в шестте квалификационни групи в Лига "С", както и двата най-добри втори отбора ще достигнат до фазата на баражите.