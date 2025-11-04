Роналдо: Не смятам, че Меси е по-добър от мен! Няма да скромнича

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

3 г. по-късно Кристиано Роналдо отново даде интервю на английския журналист Пиърс Морган, което излиза днес.

В това от края на 2022-а португалската мегазвезда каза неща, които доведоха до край на втория му период в "Манчестър Юнайтед".

Сега Роналдо коментира изказване на бившия си съотборник при "червените дяволи" Уейн Руни.

„Руни каза, че не те мрази, но все пак смята, че Лео Меси е по-добър", казва Морган в кратък анонс за интервюто.

„Нямам проблем с това, но не съм съгласен. Няма да бъда скромнича", е отговорът на 40-годишния нападател, който рита за саудитския "Ал Насър".