Иван Иванов загуби в дебюта си, но задмина Григор Димитров

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иван Иванов загуби дебюта си в основната схема на турнир от календара на АТП.

Шампионът за юноши от "Уимбълдън" и US Open и №1 в света получи уайлд карт за Атина от Новак Джокович. Сръбският рекордьор по титли от "Големият шлем" премести мачовете от Белград в столицата на Гърция.

В първия кръг Иванов загуби 4:6, 2:6 от бившия №45 в света Яник Ханфман (Гер). Варненецът обаче задмина Григор Димитров. Иван навърши 17 години на 30 октомври и стана вторият най-млад с дебют в основна схема на АТП. Димитров участва в Ден Бош и загуби от Игор Андреев (Рус) през 2008 г., когато бе на 17 години и 1 месец.

Номер 1 е Адриан Андреев. На 16 години и 8 месеца той игра на Sofia Open 2018 и отстъпи на Денис Истомин (Узб).