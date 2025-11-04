ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: XPENG започна изпитателно производство в първ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21647416 www.24chasa.bg

Иван Иванов загуби в дебюта си, но задмина Григор Димитров

520
Иван Иванов Снимка: Startphoto

Иван Иванов загуби дебюта си в основната схема на турнир от календара на АТП.

Шампионът за юноши от "Уимбълдън" и US Open и №1 в света получи уайлд карт за Атина от Новак Джокович. Сръбският рекордьор по титли от "Големият шлем" премести мачовете от Белград в столицата на Гърция.

В първия кръг Иванов загуби 4:6, 2:6 от бившия №45 в света Яник Ханфман (Гер). Варненецът обаче задмина Григор Димитров. Иван навърши 17 години на 30 октомври и стана вторият най-млад с дебют в основна схема на АТП. Димитров участва в Ден Бош и загуби от Игор Андреев (Рус) през 2008 г., когато бе на 17 години и 1 месец.

Номер 1 е Адриан Андреев. На 16 години и 8 месеца той игра на Sofia Open 2018 и отстъпи на Денис Истомин (Узб). 

Иван Иванов Снимка: Startphoto

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)