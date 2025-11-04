Фейгин показва олимпийските си програми в София

Най-добрата ни състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин ще представи за първи път у нас новите си олимпийски програми по време на турнира "Денкова-Стависки къп", който започва утре в Зимния дворец в София. Надпреварата е последната за нея изява на родна земя преди олимпиадата в Италия през февруари.

Състезателката на Ина и Андрей Лутай ще се включи въпреки травма на ръката, получена при битов инцидент преди по-малко от месец.

"Александра има шевове на ръката. Докторите й казаха да я пази, за да не се отворят при изпълнението на тройни скокове. И тя подсъзнателно я пази. Травмата не е опасна, но просто в нейното съзнание стои това, че може да се отворят шевовете. Това е, което я притеснява", заяви Ина Лутай пред БНР.