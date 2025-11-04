ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оперираха звездата на "Лудогорец", завръща се в игра до 10 дни

Бърнард Текпетей (вдясно) Снимка: "Лудогорец"

Крилото на "Лудогорец" Бернард Текпетей премина успешно операция на ябълчната кост след фрактурата, която получи по време на гостуването на "Черно море". През първата част играчът на разградчани се удари в главния съдия и така се стигна до контузията му.

Интервенцията бе извършена в УМБАЛ "Св. Анна" в София от доцент д-р Константин Димов.

"ПФК Лудогорец" изказа искрените си благодарности на д-р Димов и екипа му за професионализма и бързата реакция", се казва в съобщението на разградчани.

Очаква се Текпетей да се завърне в игра до 10 дни.

