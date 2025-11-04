Оперираха звездата на "Лудогорец", завръща се в игра до 10 дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Крилото на "Лудогорец" Бернард Текпетей премина успешно операция на ябълчната кост след фрактурата, която получи по време на гостуването на "Черно море". През първата част играчът на разградчани се удари в главния съдия и така се стигна до контузията му.

Интервенцията бе извършена в УМБАЛ "Св. Анна" в София от доцент д-р Константин Димов.

"ПФК Лудогорец" изказа искрените си благодарности на д-р Димов и екипа му за професионализма и бързата реакция", се казва в съобщението на разградчани.

Очаква се Текпетей да се завърне в игра до 10 дни.