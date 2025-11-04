Изхвърлят “Локо” (Пд) от елита при ново провинение на феновете

“Локомотив” (Пд) най-вероятно ще изхвърчи от родния елит при ново провинение от страна на феновете си. По време на дербито с “Ботев” привърженик на тима уцели стража на съперника Даниел Наумов с бутилка в областта на главата. А реферът прекрати мача в 41-ата мин при резултат 1:1.

Дисциплинарната комисия към БФС наложи най-тежката възможна санкция на “Локо” (Пд) - служебна загуба 0:4. Наказанието не подлежи на обжалване, каквито надежди имаха “черно-белите”.

“Локо” е глобен и с 25 300 лв., като 15 хил. от сумата е за хвърления предмет, след който има тежки последствия - прекратяване на срещата.

Отделно от това клубът от “Лаута” получава и наказание от 3 мача без публика. Това значи, че до края на календарната година “Локо” няма да играе пред феновете си. А стадионът на тима ще е празен за срещите на отбора с “Берое”, “Монтана” и “Арда”. А привържениците ще могат да подкрепят любимците си чак през февруари 2026 г., когато ще бъде подновен шампионатът след зимната пауза.

“Въпреки това считаме, че решението на Дисциплинарната комисия представлява грубо нарушаване на приетите правила и принципите на спортната справедливост и равно третиране на футболните клубове. Мачът бе прекратен вследствие на единичен акт, а не по воля или отказ на нашия отбор да продължи играта. Нашите футболисти и треньорски щаб бяха готови срещата да бъде доиграна при нормални условия.

“Това решение, с което се присъжда служебна загуба на “Локомотив”, не отчита всички факти и обстоятелства и по своята същност представлява безпрецедентен случай не само за българския футбол, но и за европейската спортна практика.

“Локомотив” (Пловдив) ще предприеме всички възможни действия в съответствие с българското законодателство, за да защити интересите на клуба. Ще използваме всички предвидени спортно-правни механизми за обжалване на решението, за проверка на неговата законосъобразност и съответствието му с всички действащи законови актове и вътрешни правила и процедури”, се казва в позицията на “Локо” (Пд).

“Ботев” (Пд) също е санкциониран от ДК към БФС. Клубът от “Колежа” е глобен с 13 300 лв., а на всичкото отгоре трябва и да възстанови щетите на стадион “Локомотив”.

Според председателя на Дисциплинарната комисия Юрий Кучев реферът Драгомир Драганов правилно е прекратил срещата в 41-ата мин.

“Съдията е в правото си, има право да го направи, когато е застрашено здравето. Доста отдавна не сме имали такава ескалация. Съдията е спазил всички процедури. Оттам нататък, без да се играе след 36-ата минута, са предупредени и капитаните – да се намесят с авторитет. Не е кой знае какъв. Обсъждахме много версии, всякакви версии. Преценихме всеки един момент, страшно много доклади от всички, видеозаписи, тъй че обсъдихме всички хипотези”, обясни той.

Виждате, че не става – това са най-тежките санкции.Пишем доклади след всяко заседание, включая до изпълкома. Всяко едно нещо, което констатираме и преценяваме, че води до ескалации, поставяне под риск, всичкото това се сезира непрекъснато. Тези решения се взимат тежко и трудно. Няма работа с агитките, оттам трябва да се тръгне. Десетина години повтарям, че когато има наказание заради публика, трябва санкцията да се потърси като регрес от извършителя. За два кръга ще престанат тези изпълнения. Сега – феновете са фенове, публика, електорат”, каза Кучев.