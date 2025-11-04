Кристиано Роналдо: “Манчестър Юнайтед” няма да се оправи

Кристиано Роналдо не вижда как бившият му тим “Манчестър Юнайтед” отново ще се върне сред най-добрите. Португалецът даде дълго интервю пред най-близкия си журналист Пиърс Моргън.

Според рекордьора по голове в света настоящият мениджър на “червените дяволи” Рубен Аморим е с вързани ръце. И сънародникът му, колкото и да се опитва, няма да постигне нищо. Причината - трябва да се случат чудеса в клуба. А такива наистина не съществували, категоричен бе Кристиано.

“Тъжен съм, че клубът върви в тази посока. Следя резултатите, както и как се развива “Юнайтед”. Но всички трябва да бъдем честни, да се вгледаме в себе си и да си кажем: “Вижте, те не са на добър път”. Така че те трябва да се променят и според мен не става въпрос само за треньора и играчите”, каза Роналдо.

"Скоро ще се оттегля! Вероятно ще плача, но ще бъда готов", добави португалецът.