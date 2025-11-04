ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за 4-ия кръг на Шампионската лига и класи...

Дезире Дуе е най-добрият млад играч в Европа

Дезире Дуе Снимка: Ройтерс

Нападателят на европейския шампион ПСЖ Дезире Дуе заслужи наградата Golden Boy на италианския вестник "Тутоспорт" за най-добър футболист в Европа под 21 г. за 2025-а.

20-годишният френски национал игра силно за парижани. В класирането за "Златната топка" той зае 14-о място, а за трофея "Копа" (за най-добър млад футболист за сезон 2024/2025) завърши на второ място след испанския вундеркинд Ламин Ямал от "Барселона".

Последният не беше номиниран за Golden Boy тази година, тъй като спечели миналата, а не може да го прави повече от веднъж.

Иначе за най-големи конкуренти на Дуе се смятаха испанският защитник на "Реал" Дийн Хаусен и колегата му по амплоа от "Барселона" Пау Кубарси.

