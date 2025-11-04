ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за 4-ия кръг на Шампионската лига и класи...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21648450 www.24chasa.bg

Спортното министерство към ФИДЕ: Решенията се вземат според българското законодателство

1476
шахмат Снимка; Пиксбей

Във връзка с постъпилото в Министерството на младежта и спорта писмо от Международната федерация по шахмат (ФИДЕ), ММС заявява, че всички решения, свързани с лицензирането на спортни федерации, се вземат в съответствие с действащото българско законодателство и съдебните решения. Това съобщиха в позиция до медиите оп спортното министерство

Министерството напомня, че съгласно действащия Устав на ФИДЕ, организацията следва да спазва принципа на строг неутралитет и да не се намесва във вътрешните дела на националните шахматни федерации.

През м. април тази година ММС инициира и положи всички усилия за подписване на меморандум между Българска федерация по шахмат 2022 и Българска спортна федерация по шахмат. Убедени сме, че това е най-правилният път за развитието на българския шах.

ММС остава отворено за конструктивен диалог с всички заинтересовани страни с цел защита интересите на българските шахматисти и развитието на шахмата в България.

шахмат Снимка; Пиксбей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)