Холанд: Не мисля за рекорди

Не мисля за рекорди, а как да печелим футболни мачове.
Това каза голямата звезда на "Манчестър Сити" Ерлинг Холанд.
Нападателят направи суперстарт на сезона, отбелязвайки 26 гола в 16 мача за клуба и родината си Норвегия.
Неговите два гола срещу "Борнемут" в неделя увеличиха броя му в мачовете във Висшата лига до 98 от 107 мача, което го поставя начело да стане играчът, достигнал най-бързо до границата от 100 гола.
С темпото, с което бележи голове и предвид младостта му, рекордът на Алън Шиърър във Висшата лига от 260 гола изглежда е в рамките на неговите възможности.