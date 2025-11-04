ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Холанд: Не мисля за рекорди

964
СНИМКА: РОЙТЕРС

Не мисля за рекорди, а как да печелим футболни мачове.

Това каза голямата звезда на "Манчестър Сити" Ерлинг Холанд.

Нападателят направи суперстарт на сезона, отбелязвайки 26 гола в 16 мача за клуба и родината си Норвегия.

Неговите два гола срещу "Борнемут" в неделя увеличиха броя му в мачовете във Висшата лига до 98 от 107 мача, което го поставя начело да стане играчът, достигнал най-бързо до границата от 100 гола.

С темпото, с което бележи голове и предвид младостта му, рекордът на Алън Шиърър във Висшата лига от 260 гола изглежда е в рамките на неговите възможности.

СНИМКА: РОЙТЕРС

