Вуцови дариха 1000 лева за спасението на "Спартак" (Вн)

Фамилия Вуцови - Велислав, Иван, Петър и Светослав, дариха 1000 лeва за спасението на "Спартак" (Варна). Те правят дарението си в памет на легендата на българския футбол Иван Вуцов, техен дядо и баща. Той работи в "Спартак"

„Той бе старши треньор на мъжкия ни тим през сезон 1981/1982 и в началото на сезон 1982/1983. Иван Вуцов върна отбора в „А" група, но неговите заслуги към "Спартак" са далеч по-значими.

Той направи революция в "Спартак", издигна организацията на работа в клуба на изключително високо професионално ниво и създаде основите на един от най-силните отбори в историята на клуба, в който личаха имената на Живко Господинов, Красимир Зафиров, Красимир Венков, Иван Петров, Енчо Недев, Пламен Казаков, Асен Михайлов, Стефан Найденов, Румен Димов, Борислав Гьорев, Сашо Борисов, Владимир Николчев и други. Тази селекция записа най-светлите страници в историята на "Спартак".

До сетния си дъх Вуцов вярваше в силата, духа и свободата на "Спартак" (Варна), превръщайки борбата за клуба в своя лична кауза , и всеки път завършваше с любимия си мотив „Спартак" (Варна) – една любов, винаги вярна!".

Неговият син Велислав Вуцов гордо продължава семейната традиция – започва своя път като футболист, а по-късно и като треньор именно в "Спартак" (Варна).

Защото легендите не умират – те живеят в нашата любов към клуба! Благодарим за подкрепата!", написаха от "Спартак".