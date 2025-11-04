Стоичков за най-добрия млад футболист в Европа: Наистина беше феноменален!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендата на българския футбол Христо Стоичков поздрави таланта на ПСЖ Дезире Дуе за спечелената нагрaдa Golden Boy, връчвана от италианския вестник "Тутоспорт" на най-добър млад футболист до 21 г. в Европа през годината.

Камата пък бе част от специално жури, съставено от футболни легенди, сред които бяха още Лотар Матеус, Андрий Шевченко, Павел Недвед, Алесандро Костакурта, Сеск Фабрегас, Хуан Себастиан Верон и Руи Коща. Всички те се включиха в избора в други категории.

„Като член на борда на легендите искам да поздравя Дезире Дуе като новия кавалер на наградата "Златното момче" на годината! Наистина беше феноменален! Очакваме още много от теб!

Голямо браво на моите приятели от "Тутоспорт", които организират анкетата за най-значимите таланти в света!", гласи Стоичков в профила на Стоичков във фейсбук.