"Левски" изскубна 3:2 в Хърватия за първа стъпка към Шампионската лига

Волейболният ни шампион при мъжете изскубна с 3:2 (22:25, 25:23, 25:22, 25:27, 16:14) победа над хърватския „Мурса" в първи мач от втория квалификационен кръг за влизане в групите на Шампионската лига.

Здравата битка в Осиек продължи 133 минути. Въпреки че не успяха да реализират 2 мачбола в четвъртата част, състезателите на старши треньора Николай Желязков демонстрираха хладнокръвие и след тайбрек стигнаха до ценен успех.

Най-резултатен за "сините" (в този мач с бели фланелки) стана швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг с 22 точки (1 ас, 1 блок). Тодор Скримов допринесе за успеха с 19 точки (2 аса, 1 блок), а Гордан Люцканов – с 16 (2 аса, 2 блока). Капитанът Светослав Гоцев отново демонстрира своя специалитет с 6 блокади, като завърши с 10 точки.

Вайзиг бе определен за MVP на мача.

Реваншът в зала „Левски София" е на 12 ноември от 20,00 часа.

Победителят от двубоя ще срещне спечелилия дуела „Олимпиакос" (Гър) - „Лас Палмас" (Исп) в спор за участие в груповата фаза на най-авторитетния турнир.