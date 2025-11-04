ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокурор Наташа се отрече от християнството, стана...

Арина Сабаленка с втора победа в Рияд, още чака за полуфиналите

Арина Сабаленка Снимка: Ройтерс

Арина Сабаленка и Коко Гоф постигнаха победи във втория кръг на финалния турнир на WTA в група А.

Успехът за водачката в световната ранглиста по тенис е втори – днес с 6:4, 2:6, 6:3 над американката Джесика Пегула, докато Гоф постигна първи успех. Представителката на САЩ се справи с 6:3, 6:2 срещу Джасмин Паолини, което означаваше и отпадане на италианката.

Въпреки че постигна втора победа в Рияд, Арина от Беларус все още не се е класирала за втория етап, тъй като й беше необходим чист успех с два сета. Последният ѝ мач ще бъде срещу Гоф, а двете не са играли, откакто 21-годишната тенисистка от САЩ победи на финала на откритото първенство на Франция.

